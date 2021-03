Auf Initiative des Choriner Bürgermeisters Martin Horst gab es zunächst Blumen für Golzows Kita-Leiterin und Applaus für die Erzieher, die den Betrieb in schwieriger Zeit absichern. Ein Zeichen der Wertschätzung genau an dem Abend, an dem es um den Verkauf der Kita-Immobilie gehen sollte. Genau...