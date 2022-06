Bestandspflege im Altbau: Die Wohnungen im Mietshaus an der Blumenwerderstraße 5 in Eberswalde sind 2020/2021 saniert worden. In diesem Zeitraum hatte die Wohnungsbau- und Hausverwaltungs GmbH 17 Bauprojekte für 26 Millionen Euro gestemmt. © Foto: Sven Klamann