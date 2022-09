Das war knapp. Die Barnimer Kreisstadt ist gerade noch einmal so an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Seit es am 27. August zu einem teilweisen Einsturz der Dachkonstruktion gekommen war, ist beim Vereinsheim am Fritz-Lesch-Stadion in Eberswalde nicht nur guter Rat teuer. Jetzt hat das Baudezernat...