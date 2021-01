Eingezäunt ist das knapp 15.000 Quadratmeter und damit fast zwei Fußballfelder große Areal an der Eberswalder Straße, Ecke Spechthausener Straße, in Eberswalde schon längst. Jetzt haben die Stadtverordneten den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gebilligt. Die IZ GmbH & C...