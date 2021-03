Soll Stadtentwicklung nicht chaotisch verlaufen, braucht es einen Plan. Am Montag, 15. März, um 19 Uhr, treffen sich in Oderberg die Interessenten für eine neue Arbeitsgruppe „Stadtentwicklung“ in der Sporthalle am Friedenshain. Die Ergebnisse sollen in einen Flächennutzungsplan (FNP) münden...