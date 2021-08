Genau die Hälfte aller städtischen Parzellen am Bärbel-Wachholz-Weg gingen an Eberswalder Käufer. Zu marktüblichen Preisen. Gleichwohl gibt es Überlegungen und Forderungen im politischen Raum, auch in Eberswalde bei der Vermarktung kommunaler Baugrundstücke das sogenannte Einheimischenmodell einzuführen. Drohen in der Barnimer Kreisstadt etwa schon Sylter Verhältnisse? Werden Eberswalder ausgebremst?

Keineswegs, wie Zahlen aus dem Rathaus...