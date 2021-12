Von oben herab: Der neue Geh- und Radweg für Eberswalde soll an der Park&Ride-Anlage am Bahnhof beginnen und am Fritz-Lesch-Stadion enden. Der Übergang wird dabei die Gleisanlagen des Bahnwerks überspannen, die in der Mitte des Fotos zu sehen sind. © Foto: Thomas Burckhardt/Archiv