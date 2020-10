Zwei große Jagdverbände mit 650 Mitgliedern, einer in Bernau, einer in Eberswalde, gibt es im Barnim. Claus Quahl, der den Eberswalder Jägern vorsteht, aber sieht die Lobby der Jäger wirklich in Gefahr. Obwohl die Wildbestände nachwachsen und wegen milder Temperaturen übermäßige Reproduktion...