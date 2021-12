Drei Familien aus Eberswalde wenden sich mit einem Brandbrief an die Stadtverordneten. Sie sähen mit Sorge, wie sich der Immobilienmarkt in der Barnimer Kreisstadt entwickele, heißt es in ihrem Schreiben. Wegen der gestiegenen Quadratmeter-Preise, die der Zuzug aus Berlin mit sich bringe, werde es...