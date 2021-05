Im schicken Laden an der Grabowstraße 44 in Eberswalde ist Uwe Schulz eher selten anzutreffen. Der Glasermeister steht lieber im Kittel in seiner Werkstatt, die einen Steinwurf entfernt in einem Hinterhof an der Kantstraße liegt. Wenn ein Kunde aber eine Beratung wünscht, ist Olivia Schulz umge...