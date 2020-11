„Halali Halalo – unsere Saison ist voll für’n Po.“ Der Spruch auf dem Schild, das Isabell Sydow auf dem Eberswalder Marktplatz in Händen hält, bringt es auf den Punkt. In diesem Jahr wird es keine normale Faschingssaison geben. Coronabedingt sind alle Veranstaltungen im Februar abgesagt.

30 Faschingsenthusiasten auf dem Marktplatz

Doch den Rathausschlüssel wollen sich der Eberswalder Forstfasching, der Dorfclub Tornow und die Tanzsportgarde des SV Motor Eberswalde trotzdem holen. Kurz vor 11 Uhr haben sich etwa 30 Faschingsenthusiasten auf dem Marktplatz versammelt. Natürlich unter Einhaltung der Abstandsregel und mit Maskenschutz. Passanten verfolgen interessiert das Geschehen und zücken ihre Handys.

Rathausschlüssel, Corona-Bier und Masken vom Bürgermeister

Mit einem Lautsprecher ruft Isabell Sydow, Vorsitzende des Eberswalder Forstfaschings, Bürgermeister Friedhelm Boginski, an ein Fenster. Der hat sich im ersten Stock des Rathauses schon in Position gebracht. Und wie man schnell erkennt, nicht unvorbereitet. Nach einer herzlichen Begrüßung lässt er eine Holztruhe an einem Seil hinab, die von Isabell Sydow in Empfang genommen wird. Der Inhalt: Zwei Rathausschlüssel, zwei Flaschen Corona-Bier und zwei Stoffmasken.

Dankeschön: eine Packung Klopapier

Triumphierend hält Anne Bernhard, Chefin des Tornower Dorfclubs, den Schlüssel in die Höhe. Als Dankeschön werden eine XXL-Packung Toilettenpapier und das selbstgemalte Schild per Seil in die erste Rathaus-Etage geschickt. „Beenden Sie bitte das Corona-Elend. Bis dahin warten wir noch mit unserem Einzug ins Rathaus!“, schickt Isabell Sydow vom Bürgersteig hinterher. Dann noch ein herzliches Winken von Boginski hinüber zu den Ausharrenden auf dem Marktplatz, ein gemeinsames Halali Halalo und die denkwürdige Schlüsselübergabe ist um 11.16 Uhr schon Geschichte.