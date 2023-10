In der privaten Facebook-Gruppe „Du weißt, Du bist ein Eberswalder, wenn ...“, die mehr als 6500 Mitglieder zählt, schlägt die Suchmeldung von Kevin Matthes hohe Wellen. Der in Berlin lebende Vater sucht seit dem 7. Oktober 2023 seinen Sohn Dean.

Der Zwölfjährige sei an diesem Tag zum letzten Mal zwischen 16 und 16.30 Uhr gesehen worden, sagt Kevin Matthes. Am Hauptbahnhof in Eberswalde habe der Junge wohl zufällig einen Schulkameraden getroffen und diesem mitgeteilt, dass er wieder nach Berlin fahren wolle. „Dort ist Dean aber nicht angekommen“, bedauert der Vater.

Junge aus Eberswalde vermisst – Vater bittet um Hinweise

Wer kann helfen? Der zwölf Jahre alte Dean Schwerdtner wird seit dem 7. Oktober vermisst. Der Junge ist zuletzt gesehen worden, als er allein mit dem Zug von Berlin nach Eberswalde unterwegs war.

© Foto: Kevin Matthes Der Junge sei in einer Wohngruppe in Eberswalde untergebracht und habe einen genehmigten Aufgang für einen Besuch bei seiner Mutter genutzt, die in Berlin lebe. Diese habe ihn am 7. Oktober gegen 11 Uhr in Berlin in einen Zug gesetzt und wieder nach Hause geschickt.

„Unverantwortlicher weise ohne Begleitung“, sagt Kevin Matthes, der nach eigenem Bekunden bereits die Polizei in Berlin und Eberswalde informiert hat und in großer Sorge ist. Denn weder bei der Kindsmutter in Berlin, noch in der Wohngruppe in Eberswalde sei Dean aufgetaucht.

„Wenn ich selbst mobil wäre, würde ich überall nach meinem Jungen schauen“, betont der Vater, der kein Auto besitzt. Deshalb sei er auf die Hilfe anderer angewiesen. „Jede noch so kleine Information kann helfen“, sagt Daniel Matthes, der unter Tel. 0174 5971079 erreichbar ist.