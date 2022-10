Schon in Zivil: Pfarrer Hanns-Peter Giering steht vor dem Altar der Maria-Magdalenen-Kirche. Seit 2001 hat er als leitender Pfarrer in der evangelischen Stadtkirchengemeinde in Eberswalde gewirkt. Am 1. Oktober geht er in den Ruhestand. © Foto: Sven Klamann