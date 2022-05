Am 1. Juni, am Internationalen Kindertag, wird in der Barnimer Kreisstadt eine neue Kindertagesstätte, die Kita „Löwenherz“, eröffnet. Die Betriebsgenehmigung dafür ist am 24. Mai im Rathaus eingegangen. Wie Sozialdezernent Jan König den Stadtverordneten am 24. Mai erklärte, gehe man mit z...