Auf einem weißen Tuch liegt in Einzelteilen ein nahezu vollständiges Skelett. Im Schädel sind sogar noch Zähne zu entdecken. Die Grabungstechniker und Archäologen der Firma Archaeros aus Panketal haben die Knochen so angeordnet, wie dies die Anatomie des Menschen verlangt. Oberarm, Unterarm, Be...