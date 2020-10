Sein Weg ist Achtsamkeit: Der Straubinger Willi Lüdeking (55) aus Angermünder bietet in der Akademie 2. Lebenshälfte in Eberswalde im November einen Achtsamkeitsschnupperkurs an. Im Frühjahr 2021 soll ein kompletter MBSR-Kurs folgen. © Foto: Ellen Werner