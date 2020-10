Die Grippesaison beginnt, von Covid-19 nicht zu reden. Doch in Eberswalde wird die Suche nach einem Hausarzt zum echten Problem. Die 6600 Einwohner des Brandenburgischen Viertels gar müssen sehen, wo sie bleiben. Denn gleich zwei Ärztinnen haben aufgegeben. Nur ein Aushang bleibt Patienten mit Ausweichadressen.

Doch auch alle anderen Mediziner in der Stadt haben nicht nur mit steigenden Patientenzahlen zu kämpfen. Sie schaffen, wollen sie sorgfältig behandeln und schwierige Fälle herausfiltern, einfach nicht mehr. Vielseitig müssen sie sein, dazu noch den Ansturm bewältigen. Praxen werden indes in der Stadt zum Ladenhüter. Denn acht Fachärzte fehlen. Neue Mediziner müssen her. Politik und Klinikleitungen müssen dabei neue Wege gehen.