Das Schuljahr 2020/21 hat gezeigt: Es werden viel mehr Plätze in der Jahrgangsstufe 7 benötigt, als der Barnim bisher an Schulplätzen bieten kann. 127 Schüler mehr als die Planung bisher vorsah, wählten weiterführende Schulen an. Deshalb übernahm das Barnim-Gymnasium bereits Räume vom Oberst...