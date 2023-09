Das Superwahljahr 2024 mit der Landtags- und den Kommunalwahlen steht fast schon vor der Tür, die Vorbereitungen auf der sind in vollem Gange. Der Kreisverwaltung Barnim will den Landkreis für die Kreistagswahl am 9. Juni in vier Wahlkreise aufteilen. Gemäß dem Brandenburgischen Kommunalwahlgese...