Spaziergang über den Wochenmarkt: Am 1. September hat die Puppenspielerin Nicole Weißbrodt mit der von ihr erfundenen und im Rollstuhl sitzenden Clarissa Zockvic die achte „Helle Stunde mit Kultur“ auf dem Potsdamer Platz in Eberswalde gestaltet. Und Passanten in ihre Show einbezogen. © Foto: Sven Klamann