Erneut unternimmt die Linke/Bauern-Fraktion, nun gemeinsam mit den Bündnisgrünen, einen Vorstoß in Richtung kostenfreien Schülerverkehr im Barnim. Was die Uckermark schon hat, soll auch – so der Traum der Beteiligten – zwischen Ahrensfelde, Panketal, Bernau, Eberswalde und Oderberg Realität...