Wer mit wem oder gegen wen – das scheint in den beiden Barnimer Kreistagsfraktionen AfD und AfD Die Konservativen nicht so ganz klar. Zumindest wird sich der Kreistag auf seiner Sitzung am 23. Juni um 17 Uhr im Familiengarten Eberswalde erneut mit dem internen Stühlerücken befassen dürfen. Das ...