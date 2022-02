In Berlin passiert es leider häufig, in Eberswalde eher selten. Doch nun hat es auch das Privatauto von Bürgermeisterkandidat Götz Herrmann getroffen. In der Nacht zu Montag haben Unbekannte die vier Reifen seines Skoda zerstochen. Götz Herrmann versteht die Welt nicht mehr. „Solche Angriffe u...