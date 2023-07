In Eberswalde ereignete sich am 18. März 2023 ein raffinierter Diebstahl, bei dem das gestohlene Gut im Mittelpunkt einer Betrugsserie stand. Wie die Polizei informierte, wurde einem Bürger das Portemonnaie entwendet, in dem sich eine EC-Karte befand. Nur wenige Stunden später wurde mit dieser Karte in vier verschiedenen Geldinstituten im Raum Eberswalde Geld abgehoben.

Die Überwachungskameras der Geldinstitute konnten zwei mutmaßliche Täter aufzeichnen, deren Identitäten jedoch bislang noch nicht geklärt werden konnten. Aus diesem Grund wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe. Wer kennt diese beiden Männer und kann nähere Angaben zu ihnen machen? Wer kennt zumindest einen der Gesuchten?

Eine weitere Frontalaufnahme des mutmaßlichen Täters. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des Mannes.

© Foto: Polizei