Kriminalisten der Inspektion Barnim ermitteln gegenwärtig zu einem Diebstahlsdelikt, bei dem eine Frau sich Geld aneignete, welches ihr nicht gehörte. Zuvor war an einem Automaten in der Biesenthaler Straße in Eberswalde das Bargeld ausgeworfen, aber nicht mitgenommen worden. Das nutzte die nun G...