Skizzen werden Linolschnitte: Matthias Schwarz an seinem Haupt-Arbeitsgerät, der Presse. In der Galerie am Fenster, Prignitzer Straße 48, in Eberswalde zeigt er nicht nur seine Affinität zum Jazz, sondern auch seine Arbeiten aus Jazz in E. der Vorjahre. Fotos (2): Torsten Stapel © Foto: Torsten Stapel