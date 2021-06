In gut drei Wochen, am 26. Juni, wird der Choriner Musiksommer 2021 eröffnet. Mit Beethovens 3. Sinfonie. Der Eroica und dem bekannten Trauermarsch. Ein Omen für die 58. Saison? Keineswegs. Die Wehmut ob der Auflage 2020, die aufgrund der Pandemie - erstmals in der Geschichte des Klassikfestivals ...