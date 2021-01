Die Ausstellung ist längst abgebaut, viele Künstler arbeiten inzwischen an neuen Werken oder Projekten. Die Erinnerung an die große Jubiläumsschau 40 in 40 zum Geburtstag der Kleinen Galerie ist jedoch lebendig. Dank der 360-Grad-Tour auf der Eberswalder Webseite. Und dank eines Katalogs, der je...