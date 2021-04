Ab kommenden Montag (26. April) werden am Bahnhof Eberswalde diverse Arbeiten in den Gleisanlagen und an den Oberleitungen durchgeführt. Da die Arbeiten in der Nacht durchgeführt werden, kann es für Anwohner rund um den Bahnhof zu Lärmbelästigungen kommen. „Wir haben uns für die nächtlichen...