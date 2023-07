Der Prozess gegen einen 31-jährigen Berliner wegen Kindesmissbrauchs ist am Dienstag vor dem Berliner Landgericht fortgesetzt worden. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Georg V. (Name von der Redaktion geändert) deswegen vor Gericht verantworten muss. Bereits im September 2021 wurde der Berliner vom Landgericht Frankfurt/Oder wegen sexuellen Missbrauchs von verschiedenen Kindern in drei Fällen zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Trotz verschiedener Therapien ist Georg V. rückfällig geworden. Er wird beschuldigt, ein Kind aus dem Landkreis Barnim über Jahre hinweg sexuell missbraucht zu haben. Wegen sexuellen Missbrauchs ist Georg V. bereits vorbestraft.

Zweiter Prozesstag mit Verspätung

Am 4. Juli war der erste Prozesstag von drei angesetzten Terminen. Am ersten Tag schilderte der Angeklagte ruhig und fast regungslos den Hergang seiner Taten. Das betroffene Mädchen ist heute 14 Jahre alt.

Der zweite Prozesstag vor der achten Jugendkammer des Landgerichts Berlin fand dieses Mal im alten Teil des großen Gerichtsgebäudes in der Turmstraße 91 im Berliner Stadtteil Tiergarten statt. Der Prozesstag begann mit einiger Verspätung.

Videotechnik kam verspätet

Ursprünglich war der Termin für 9 Uhr 30 angesetzt. Er begann jedoch rund dreißig Minuten später. Der Grund dafür war, dass während des Prozesstages weitere Aussagen auf Video abgespielt werden sollten und dafür die Technik im Gerichtssaal nicht bereitstand. Diese wurde erst kurz vor Beginn des zweiten Tages in den Gerichtssaal gebracht. Kaum war der Prozesstag eröffnet, wurde die Öffentlichkeit und somit auch die Presse vom Prozess ausgeschlossen. Die Wiedergabe der Aussagen auf Video fand hinter verschlossenen Türen statt.

Zunächst schien es, als ob am Nachmittag ein Urteil gesprochen werden könnte. Doch auch nach der Mittagspause ging der Prozess mit dem Abspielen von Videomaterial weiter. Hierbei war die Öffentlichkeit ebenfalls nicht erwünscht.

Letzter Verhandlungstag am Donnerstag

Der dritte und letzte Verhandlungstag ist für Donnerstag, den 20. Juli angesetzt. Verhandelt wird vor der 8. Jugendkammer des Berliner Landgerichts. In vier der 24 zur Last gelegten Fälle war der mutmaßliche Täter selber noch keine 18 Jahre alt.