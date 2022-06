Die Bombenangriffe am Ende des Zweiten Weltkrieges, ausgeführt von Fliegern der Wehrmacht, haben das Zentrum der heutigen Barnimer Kreisstadt nahezu vollständig in Schutt und Asche gelegt. Doch es gibt einige wenige Gebäude, die erhalten geblieben sind. Zum Beispiel das ehemalige Pfarrhaus an der...