Im März wurde angekündigt, dass der neue Discounter in Finowfurt im vierten Quartal 2020 eröffnet. Dieser Termin scheint gehalten zu werden. Während im Juli erst der Rohbau erkennbar war, ist nun sogar schon der Schriftzug Aldi an der Fassade angebracht. Ein Banner benennt das Datum der Eröffnung. Am 5. November ab 7 Uhr sollen die Kunden kommen.

Streitpunkt in Schorfheide und Eberswalde

Die Erweiterung des Fachmarktzentrums war lange Streitpunkt zwischen der Gemeinde Schorfheide und der Stadt Eberswalde. Der Kompromiss: zwei Geschäfte, eins davon ist Aldi.