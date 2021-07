„Ein Baudenkmal im Fokus“ - so unspektakulär die Aufmachung daherkommt und so nüchtern der Titel klingt, so spannend ist doch die Geschichte dahinter. Beziehungsweise darin. Die Eberswalderin Christine Keller hat eine Broschüre über das „Tobhaus“, auch Isolierhaus genannt, am Martin-Grop...