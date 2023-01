Man kennt sie aus dem Straßenverkehr, die Ampel. An beinahe jeder Kreuzung steht eine. Auch die Regierung in Berlin hat eine. Wobei diese nicht immer so reibungslos funktioniert. Anders als im Netz beim Maerker-Portal. Steht die Ampel auf Rot, harrt das Problem der Lösung, zeigt sie Grün, ist der...