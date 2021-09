Der hohe Anteil der über 60-Jährigen unter den Hausärzten sowie Engpässe in einzelnen Fachgebieten – das sind zwei der größten Probleme und Herausforderungen in der ambulanten medizinischen Versorgung in Eberswalde. Über die aktuelle Lage sprach Bernd Pohle, niedergelassener Allgemeinmedizi...