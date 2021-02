Nach wie vor gibt es nur eine Hautärztin in Eberswalde. Andere Lücken konnte die GLG mit neuen Praxen schließen. Zum Beispiel in der Neurologie und bei HNO. Im Bild: HNO-Chefarzt Dr. Jürgen Kanzok. Er hält seit Kurzem an drei Tagen pro Woche Sprechstunden ab. © Foto: GLG