Müllentsorgung im Barnim: Die Recyclinghöfe in Eberswalde und Bernau sollen erweitert werden. Des Weiteren werden Ende 2023 der Wertstoffhof in Schwanebeck und 2024 der Wertstoffhof in Oderberg eröffnet. Nun wird über die anfallenden Kosten diskutiert. © Foto: saschu