Das Thema war der Aufreger des Jahres 2021. Im Januar schloss die Forst den Parkplatz am Schwärzesee, Proteste von Anwohnern und Spaziergängern fluteten die Briefkästen bei Stadt, Kommunalpolitik und in der Landeswaldoberförsterei Chorin. Die Lösung aber nimmt Gestalt an und wächst.