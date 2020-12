Der Sturm der Entrüstung über die Pläne von Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU), das Arbeitsgericht Eberswalde zu schließen, er nimmt weiter an Kraft zu. Personalratsvorsitzende Martina Kußin wendet sich im Namen der Beschäftigten der Eberswalder Justizbehörde mit einem offenen Brief an d...