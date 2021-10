In Deutschland kann nur höchstens eine Handvoll BMX-Fahrer von diesem Sport leben. Lara Lessmann (21) aus Flensburg, die inzwischen in Berlin wohnt, und Paul Thölen (22) aus Köln gehören auf jeden Fall dazu. Sie hat bei den Olymischen Spielen in Tokio gerade den sechsten Platz geholt, er gilt al...