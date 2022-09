Am Dienstag (6.9.) sollen nach einem Aufruf der Initiative „Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Gefahr“ Pflegefachkräfte aus dem gesamten Bundesland in Potsdam demonstrieren. Auch Mitarbeiter des Forßmann-Klinikums und des Gropius-Klinikums in Eberswalde sind dazu aufgerufen.