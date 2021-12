Erst in der Nacht des 5. Dezember war die Geschäftsstelle von Bündnis 90/Die Grünen an der Friedrich-Ebert-Straße in Eberswalde von Unbekannten heimgesucht worden. Es gab einen Farbanschlag. Vor allem aber wurden drei Scheiben zerstört. Die Täter haben damit einen Schaden von mehreren tausend ...