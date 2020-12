Die Polizei in Eberswalde musste am frühen Morgen des Sonnabend einen renitenten Mann in Gewahrsam nehmen. Die Uniformierten waren von Anwohnern in die Straße Zum Schwärzesee gerufen worden, da diese wegen des Lärms aus einer Wohnung nicht hatten schlafen können.

Als die Beamten an der betreffenden Wohnung angekommen waren, öffnete ihnen ein Mann, der einen Baseballschläger in den Händen hielt und gerade dabei war, mit dem Schläger weit auszuholen. Die Polizisten konnten den Mann jedoch sofort stellen und ihm Handfesseln anlegen. Beruhigen wollte sich der 26-Jährige aber immer noch nicht. Vielmehr beleidigte er die Uniformierten sowie einen zufällig hinzukommenden Anwohner und stieß Drohungen aus.

Widerstand und Volksverhetzung

Ein Atemalkoholtest offenbarte einen Wert von 1,1 Promille. Die kommenden Stunden verbrachte der Wütende so im polizeilichen Gewahrsam, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. Die ganze Sache hat nun noch ein juristisches Nachspiel. Es stehen die Vorwürfe des Widerstandes und der Volksverhetzung im Raum.