Die Gästeliste für eine Geburtstagsfeier sollte stets wohl durchdacht sein, damit die Fete allen in bester Erinnerung bleibt. Bei einer Party an der Angermünder Chaussee in Eberswalde tauchten zu früher Morgenstunde Besucher auf, die der Gastgeber so sicherlich nicht erwartet hatte: Es handelte ...