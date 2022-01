Am frühen Donnerstagmorgen ist es in Eberswalde gleich zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Der Grund: Glatteis. So stürzte gegen 6.30 Uhr ein Fahrradfahrer in der Poratzstraße wegen der Glätte, wie die Polizeiinspektion Barnim auf Nachfrage mitteilte. Er trug nur leichte Blessuren davon, ein...