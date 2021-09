Der mutmaßliche Serien-Handtaschen-Dieb hat seine Strategie gefunden. Er hält gezielt nach älteren Kunden Ausschau, bei denen er im richtigen Moment zuschlägt. So hat es wohl auch in Eberswalde am 21. Juli einen Diebstahl gegeben, wohl gegen 8.45 Uhr. Doch es gibt Fotos von der Tat.

Wer erkennt den mutmaßlichen Täter?

Hat nach Hennigsdorf und Rangsdorf auch in Eberswalde zugeschlagen: Der mutmaßliche Handtaschen-Dieb.

Ein älteres Paar ließ sich schnell ausmachen, welches die Handtasche der Frau im Einkaufswagen abgestellt hatte. Der Täter näherte sich dann wohl dem Paar und nutzte einen Moment der Unaufmerksamkeit, um sich die Tasche zu greifen. Es ist bekannt, dass er bereits in Hennigsdorf und Rangsdorf mit dieser Vorgehensweise erfolgreich war.

Hält er auf dem Foto Ausschau? Der Täter sucht sich wohl gezielt ältere Paare und erleichtert sie um ihr Hab und Gut.

Die Polizei bittet um Mithilfe