Die Polizei hat am Mittwoch (6.4.) einen 29-Jährigen in Eberswalde in Gewahrsam genommen. Am Abend ging der Mann in einem Linienbus einen anderen Fahrgast an. Er wollte Zigaretten von ihm haben. Als der 33-Jährige diese Forderung ablehnte und den Bus im Bereich Eberswalder Straße/Lichterfelder ...