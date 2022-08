Polizei zwar stutzig, ohne Mithilfe der Bevölkerung kommt sie aber nicht weiter. Am Mittwoch (30.8.) erhielt eine Rentnerin in der Barnimer Kreisstadt Dieser Fall macht diezwar stutzig, ohne Mithilfe der Bevölkerung kommt sie aber nicht weiter. Am Mittwoch (30.8.) erhielt eine Rentnerin in der Barnimer Kreisstadt Eberswalde unangemeldeten Besuch. Zwei Männer waren erschienen und gaben an, Mitarbeiter einer Firma zu sein, die Bücher begutachten und dann zum Verkauf anbieten würde.

Das Ganze gegen eine Gebühr von mehreren Hundert Euro. Anschließend machte das Duo Fotos von Büchern der Frau und verschwand unter der Maßgabe, später zur Klärung aller Formalitäten wiederkommen zu wollen.

Zwei Berliner ohne Vorstrafen

Polizei. Die Polizei ermittelt nun, was es mit ihrem Auftreten auf sich hatte und ob tatsächlich alles mit lauteren Mitteln zuging. Der Rentnerin war die Sache nach einigem Überlegen dann doch suspekt und sie wandte sich an die Polizei . Die Beamten sahen sich die beiden Herren bei ihrem Wiederauftauchen etwas genauer an. Mit Straftaten bekannt geworden sind die 20 und 21 Jahre alten Berliner bislang jedenfalls noch nicht, so die. Dieermittelt nun, was es mit ihrem Auftreten auf sich hatte und ob tatsächlich alles mit lauteren Mitteln zuging.

Deshalb wenden sich die Kriminalisten mit der Bitte an die Bevölkerung, dass ihnen mögliche weitere derartige Vorfälle aus der jüngeren Vergangenheit ebenso gemeldet werden! Dazu können Sie sich per Telefon unter der 03338 3610 oder per Internetwache www.polizei.brandenburg.de (Hinweis geben) mit den Ermittlern in Verbindung setzen.