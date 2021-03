In den frühen Morgenstunden des 11.03.2021 wurde im Schorfheider Ortsteil Lichterfelde ein Zeuge durch laute Geräusche geweckt, die aus Richtung Steinfurter Straße zu kommen schienen. Beim Nachsehen bemerkte er, wie mehrere Männer sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten, der vor einem Hotel in der Straße aufgestellt gewesen war. Letztlich verfrachteten die Männer den Automaten in einen PKW und verschwanden damit vom Ort des Geschehens.

Kriminalisten der Inspektion Barnim ermitteln nun, um wen es sich bei den Tätern gehandelt hatte.