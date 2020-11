Am 10.11.2020 gegen 7.30 Uhr ist ein zehnjähriger Junge auf dem Weg zur Schule in der Kyritzer Straße in Eberswalde von einem Fahrradfahrer gestreift worden. Der Junge wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrradfahrer fuhr hingegen einfach weiter. Nun ermittelt die Inspektion Barnim, wer der Fahrradfahrer gewesen ist.

Im Raum steht der Verdacht der Unfallflucht.